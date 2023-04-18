ضبط متهم بالنصب على المواطنين بإعلانات لقروض وهمية عبر الفضائيات

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الفيوم بانتهاج أسلوب إجرامي يتمثل في الإعلان بالعديد من القنوات الفضائية للترويج بمنح قروض ميسرة للمواطنين على أن تسدد على فترات زمنية طويلة.

وتضمنت حيلة المتهم، طلب التواصل معه على العديد من أرقام الهواتف المسجلة بأسماء أشخاص آخرين للحيلولة دون رصده وتتبعه وقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي الحصول على تلك القروض من خلال سدادهم لمبالغ مالية تتراوح من 500 إلى 1000 جنيـه بدعـوى سـداد مصاريف إداريــة وتحويلهــا للمحافــظ الماليــة المثبتة على أرقام الهواتف المعلنة كشرط للموافقة على منح القروض لهم واختفائه عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وعثر بحوزته على (6 هواتف محمولة بداخلها 11 شريحة منسوبة لشركات الاتصالات المختلفة وهى ذات الأرقام الثابتة بالإعلانات محل البث بالقنوات الفضائية – مبلغ مالي) وبفحص الهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.