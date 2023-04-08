إزاي تتصرف لو جاتلك رسالة نصب للاستيلاء على أموالك؟.. قانوني يجيب

كثيراً ما يتعرض الكثير من المواطنين للنصب عبر الرسائل النصية حيت تبدأ الرسالة «عزيزي العميل لقد تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتاً برجاء الاتصال بنا» وقد يتصل بهم أحد الضحايا ويقوم النصاب بسرقة بياناته ومن ثم سرقة أمواله دون أن يشعر، وحرصاً من «الوطن» على نشر الثقافة القانونية تواصلنا مع عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، لبيان العقوبة لمحاولي سرقة الحسابات وكيفية التصرف في مثل هذه الحالات.

عمل محضر بالواقعة

قال عمرو عبد السلام، المحامي، إنه يجب على المواطن الذي وصلت له الرسالة أن يقوم بعمل محضر في مباحث الإنترنت وذلك حتى يتم تتبع الرقم الذي أرسلت منه الرسالة ومن ثم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

عقوبة الاحتيال بالرسائل النصية

وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت مادته الـ 23 على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».