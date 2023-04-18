ضبط 3600 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة 

اضطلعت أجهزة الوزارة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 1581 مخالفة في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و3602 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.