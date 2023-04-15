تفاصيل حبس سيدتين بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب النشل في الموسكي

أمرت جهات التحقيق بحبس سيدتين بتهمة سرقة المواطنين في شوارع منطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات المضبوطة.

القبض على المتهمتين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة، القبض على سيدتين بتهمة سرقة المواطنين في شوارع الموسكي، بأسلوب النشل، واتضح من خلال تحريات المباحث أن السيدتين مقيمتان في منطقة المرج.

واعترفت المتهمتان بتفاصيل 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، والتحفظ على جميع المسروقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

أما عن العقوبة القانونية التي تنتظرها المتهمتان بسرقة المواطنين في منطقة الموسكي بالقاهرة، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، لـ «الوطن»، إنه وفقاً لنصوص المادتين رقمي 317 و318 من قانون العقوبات، فإن عقوبتهما سوف تصل إلى الحبس، وذلك في حال إذا لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة أخرى.