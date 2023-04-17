«الإسكندرية لتوزيع الكهرباء»: ضبط 21 ألف حالة سرقة في مارس 2023

قال المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إنه تم الانتهاء من تطوير 6 مراكز خدمة نموذجية بأحدث التكنولوجيا العالمية لتحسين مجال الخدمة للمشتركين، لافتا إلى أنه جرى تخصيص شبابيك لكبار السن وذوي القدرات والهمم، وجار العمل على تطوير 5 مراكز خدمة جديدة خلال عامين، للتيسير على المواطنين.

استمرار العمل خلال أيام عيد الفطر

وأشار «الفقي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى استمرار العمل بمراكز الخدمة خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك لخدمات شحن كروت الكهرباء والسداد، وتفعيل دور القيادات العليا بشـركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الممنوحين صفة مأمور الضبط القضائي، وتكثيف الحملات لضبط السـرقات والمخالفات وبلغ عدد الحالات التي تم تحريرها خلال شهر مارس 3971 حالة بإجمالي قيمة 12,6 مليون جنيه.

ضبط عدد 21 ألف حالة سرقة

وأوضح أنه يتم تقديم الدعم الفني والمادي لتكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار والمخالفات من خلال الإمداد بالفنيين والعمالة المدربة ووسائل النقل اللازمة، لافتًا إلى أن المجهودات أسفرت عن ضبط عدد 21306 حالة بقيمة 24,7 مليون جنيه خلال شهر مارس 2023.

وأشار إلى أنه تم تحديد غرفة عمليات دائمة بالديوان العام بالشـركة على مدار 24 ساعة مخصص لها التليفونات أرقام (4960703 – 3923905)، بالإضافة إلى وجود مركز تلقى البلاغات «Call Center» على الرقم الموحد 121 لجميع الفروع الفنية لسهولة التنسيق والتعاون ولسرعة إصلاح الأعطال.