السفير الإيطالي: قناة السويس ركيزة أساسية للأمن في البحر المتوسط

قال السفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، إن هناك أهمية استراتيجية لقناة السويس في منطقة البحر المتوسط، في ظل الدور المحوري لمصر في ضمان الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث إن القناة ركيزة أساسية للأمن والتنمية الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط.

تعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا ومصر

وأضاف خلال إطلاق مركز SRM للبحوث الاقتصادية، تقرير النسخة الرابعة من تقرير أداء قناة السويس، أن التقرير دليلًا ملموسًا على دور التجارة والاستثمار في تعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا ومصر.

وقال ماسيمو دياندريس، المدير العام لمركز SRM للبحوث الاقتصادية، إن البحث الذي تم إجراؤه بالتعاون مع بنك الإسكندرية، سلط الضوء على أهمية قناة السويس للتجارة العالمية، حيث تُمثل القناة ركيزة أساسية للتجارة الدولية، ويعبر خلالها أكثر من 23 ألف سفينة سنوياً بنسبة تمثل 12% من حركة النقل البحري العالمي.

الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لقناة السويس

وأشار إلى أن النسخة الرابعة من التقرير تركز على الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لقناة السويس في هذا الوقت الفارق في التاريخ الاقتصادي، في ظل إعادة تشكيل الطرق بسبب الحرب والقضايا التي تؤثر على سلاسل القيمة العالمية.

وقال إن هذا البحث يؤكد أن مصر لا تزال شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لأوروبا وإيطاليا وتربطها بالدول الأوروبية علاقات تجارية مهمة، وأن أكثر من 80% من النقل بحرياً، وأكد على ضرورة تعزيز هذه الروابط لمواجهة التحديات المستقبلية بمنطقة البحر المتوسط.

12 % من حركة التجارة البحرية العالمية

تناول التقرير أداء قناة السويس، والتي يمر من خلالها 12% من حركة التجارة البحرية العالمية، كما سلط الضوء على التغيير الناتج عن الحرب على أنماط التجارة المارة عبر القناة، والزيادة الكبيرة في الإيرادات المسجلة مؤخرًا، والتي بلغت 8 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى أهمية العلاقات التجارية والروابط البحرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا بشكل خاص.