أعلنت مجلة الأعمال الدولية IBM عن فوز بنك قناة السويس بجائزة «الأسرع نمواً في تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى»، ويعد هذا الإنجاز شهادة على التفاني والعمل الجاد والإستراتيجيات المبتكرة التي طبقها فريق عمل بنك قناة السويس على مدار السنوات السابقة.

تحقيق نمو ملحوظ في فترة وجيزة

ويتميز قطاع الخدمات المصرفية للشركات بشكل عام بقدرة تنافسية عالية، في ظل وجود العديد من المؤسسات المالية التي تتنافس للحصول على حصة في السوق، وعلى الرغم من ذلك، فأن بنك قناة السويس يؤكد باستمرار التزامه بتقديم خدمات استثنائية لعملائه، وتحقيق نمو ملحوظ في فترة وجيزة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمتعددة الجنسيات.

كان لفريق الخبراء في بنك قناة السويس دورٌ أساسيٌ في تنفيذ إستراتيجية نمو البنك، حيث كانوا يعملون بلا كلل لتوفير حلول شخصية ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء الفريدة، وحجزوا للبنك مكانة متميزة في القطاع المصرفي والسوق بشكل عام.

وقال الهيثم القبرصلي، رئيس مجموعة تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى لبنك قناة السويس، أن الجائزة تبرهن على نجاح خطة فريق العمل لتحقيق استراتيجية بنك قناة السويس، وترسخ مكانته ودوره الرائد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه تم مضاعفة حجم محفظة التسهيلات والقروض المباشرة بخلاف محفظة القروض المشتركة في اخر عامين لتسجل 17.6 مليار جنيه في عام 2022 مقارنه بحوالي 8 مليار جنيه في عام 2020.

تنوع عملاء محفظة البنك

وأكد القبرصلي أن البنك يحرص على تنويع تمويله للقطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والخدمات والمقاولات والزراعة والخدمات والقطاع العقاري والسياحي وهو ما ساهم في توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك وتخفيض معدلات المخاطر.

وصرح حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بأن الفوز بجائزة «الأسرع نمواً في تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى»، هو دليل واضح على التزام البنك بالتميّز، وهو إنجاز نفخر بمشاركته مع عملائنا الكرام وتعمل هذه الجائزة على تحفيزنا لمواصلة تقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات، مع تقديم قيمة مضافة لعملائنا، ودفع عجلة النمو المستدام.