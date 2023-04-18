دراسة اقتصادية: 40 مليار دولار استثمارات أجنبية ستدخل مصر في 2026

أكدت دراسة اقتصادية أن السوق المصرية ستجتذب 40 مليار دولار في صورة استثمارات خاصة بحلول عام 2026، ويشير الارتفاع الجيد في مستويات تدفق السائحين؛ وزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية ومناطق الجذب السياحي؛ فضلاً عن الوجود المتزايد لعلامات الضيافة العالمية، إلى توقعات إيجابية لقطاع الضيافة في القاهرة.

توقعات بإنجاز 900 غرفة فندقية خلال 2023

وذكر أحدث تقرير بعنوان «استعراض أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2023» عن مؤسسة جي إل إل، أن في الربع الأول من عام 2023، ظل معروض السوق الحالي من الغرف الفندقية في القاهرة ثابتا عند 28000 غرفة، ومن المتوقع أن تشهد العاصمة المصرية إنجاز حوالي 900 غرفة خلال هذا العام.

دعم سوق الإسكان وتعزيز الطلب المحلي

ومن المرجح أن تؤدي التدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف دعم سوق الإسكان و تعزيز الطلب المحلي القوي المعهود في البلاد، إلى انعاش هذا القطاع خلال السنوات القادمة، وفق التقرير.