البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد المصري الفترة المقبلة

أثنى تقرير صادر عن البنك الدولي على النمو الحادث في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة كان عنوانه «حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وتضمن التقرير في بيان له حصلت الوطن على نسخة منه: «على النقيض من تراجع النمو العالمي، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل نموا سريعا استثنائيا في عام 2022، غير أن النمو كان متفاوتا بين اقتصادات المنطقة، وكان أكثره يعود إلى طفرة أسعار النفط التي أعقبت الأزمة في أوكرانيا».

تأثير الأزمة الأوكرانية على مختلف الدول

وواصل:«ويبدو أن بلدان المنطقة الأخرى المصدرة للنفط، بالمقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، لم تتمكن من الاستفادة من هذه التطورات المواتية بالقدر نفسه، فنمت بوتيرة أبطا في عام 2022، وعانت البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الضربتين المزدوجتين لارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية، حيث تستورد كليهما، ولم تكد تنمو إلا قليلا باستثناء مصر التي تفوقت على البلدان الأخرى المستوردة للنفط بشكل عام، وشهدت المنطقة غير عادي في عام 2022، لكن هذا النمو كان مدفوعا كليا تقريبا بالبلدان مرتفعة الدخل المصدرة للنفط في المنطقة، في حين كان أداء سائر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيفا».

زيادة النمو في بعض الدول

وتابع: «ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تنمو البلدان النامية المستوردة للنفط في المتوسط بنسبة 3.6% في عام 2023 و3.7% في عام 2024، وتعكس هذه التنبؤات بارتفاع النمو إلى حد في مصر التي من المتوقع أن تنمو 4% في كل من السنة المالية 2023 والسنة المالية 2024، وبالنسبة لباقي البلدان النامية المستوردة للنفط في المنطقة، تعكس التنبؤات الخاصة بمصر توقعات بأن قدرتها التنافسية قد تزداد بسبب الخفض الأخير في سعر صرف الجنيه المصري، ومن المتوقع أن تنمو البلدان النامية الأخرى المستوردة للنفط بمستويات أدنى 2.8 % لعام 2023 و3.1 %، ويمثل ذلك نموا أعلى مما حققته في عام 2022 حيث نمت بنسبة 1.9%».