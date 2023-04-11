صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري في 2023 و2024

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% خلال العام المالي الحالي على أن ترتفع تلك المعدلات إلى 5% العام الذي يليه 2024، ورجّح الصندوق، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن تبلغ معدلات التضخم في مصر 21.6% خلال العام المالي الحالي ويتراجع إلى 18% في 2024.

في الوقت نفسه، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه.

ورجح الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% خلال 2024 في حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي.

اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 0.9% في السنة الحالية

ووفق التوقعات الصادرة اليوم، فإن اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 0.9% في السنة الحالية و2.7% في 2024، أما اقتصاد العراق فسينمو 3.7% في 2023 و3.1% في 2024.

وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود.

النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5%

وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% في عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009.

ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.