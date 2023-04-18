محافظ كفر الشيخ يكشف الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» في «مطوبس»

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» الجارية على أرض مركز ومدينة مطوبس، بالإضافة لعرض حصر بالمشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذها، ومراجعة خطط تشغيلها، ومراحل نقل الموظفين للعمل بالمواقع الجديدة، ومتابعة موقف تركيب العدادات للمنشآت الحكومية التي تم الانتهاء من بنائها.

انتهاء تسليم 13 وحدة ومركز طبي جديد

وقال إنه راجع موقف مشروعات الصرف الصحي المطروحة مؤخرا، وتفاصيل وإجراءات البدء في تنفيذها، مشددا على جهات المرافق المختلفة بتسهيل إجراءات استصدار مقايسات تركيب العدادات بالمنشآت الحكومية المختلقة، كما وجّه جهاز تعمير الساحل الشمالي بسرعة انتهاء تسليم 13 وحدة ومركز طبي جديد جاري إنشاؤها ضمن «حياة كريمة» بمركز مطوبس أسوة بتسليم 10 وحدات صحية تم رفع كفاءتها.

وأضاف أنه استعرض نسب تنفيذ إنشاء مستشفى مطوبس المركزي بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، موجها الشكر للقائمين على التنفيذ على مستوى التنفيذ المتميز، إضافة لتنفيذ 54 مدرسة ما بين الصيانة الشاملة والإنشاء الجديد بنسبة 100%، ومراجعة موقف الفرش والتجهيزات، وتوصيل المرافق، والعدادات، والتشغيل، وتوجيه الشكر لنهو الأعمال بالتوقيتات المحددة.

الانتهاء من فرش وتجهيز 10 مجمعات حكومية وزراعية جديدة

وأكد أنه شدّد على سرعة الانتهاء من فرش وتجهيز 10 مجمعات حكومية وزراعية جديدة بجميع القري الأم، والانتهاء من خطط تدريب العاملين بها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان اختيار أفضل العناصر للانتقال للعمل بتلك المجمعات خلال شهرين علي الأكثر.

كما شدّد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروعات الصرف الصحي بقرية منية المرشد، والتي تم طرحها مؤخرا، وسرعة انتهاء عملية استبدال خطوط الصرف الصحي القديمة بالقرية لخدمة كل المناطق المستهدفة.

وذك أنه اطلع على موقف رفع كفاءة وتطوير محطات مياه الشرب بقرى مركز مطوبس، موجها بسرعة دفع الأعمال بمحطة مياه الشرب الشمالية، ومحطة مياه الشرب بمنية المرشد، وباقي المحطات لنهو الأعمال ودخول الخدمة بحد أقصى نهاية شهر مايو القادم، كما وجّه شركة مياه الشرب بسرعة الانتهاء من استكمال خط مياه 12 بوصة المغذي لقري كوم دميس.

نزول لجان استلام جميع مراكز الشباب

وتابع أنه كلّف محمد رأفت، معاون المحافظ، بسرعة نزول لجان استلام جميع مراكز الشباب بالتنسيق مع لجان التسليم المُشكلة واستشاري رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن لاسيما وأن نسبة التنفيذ الإجمالية 100% لـ13 مشروع وجاهزية الفرش والتجهيز، وسرعة إنهاء 4 مشروعات بنسبة 99%.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال بـ26 كوبري جديد بنسبة تنفيذ 82% ودفع العمل بكباري قناة برمبال، والمعهد الديني، والسمك 2، كما كلّف معاون المحافظ بالتنسيق مع الحماية المدنية للانتهاء من إجراءات مراجعة اشتراطات الحماية المدنية ووحدات الإسعاف الجديدة تمهيداً لدخولها الخدمة، بالإضافة إلي مراجعة موقف توصيل المرافق لـ18 عمارة جديدة بمختلف قري المركز بنسبة تنفيذ 90% تمهيداً للبدء في استلامها منتصف شهر مايو المقبل.

وأوضح أنه تمت مراجعة موقف إنشاء 9 مكاتب بريد جديدة بقرى مركز مطوبس، وموقف استصدار الرخص بخلاف 5 مكاتب بريد داخل المجمعات الحكومية، والتشديد على سرعة استلام هيئة البريد للمساحات المخصصة لهم بالمجمعات الحكومية.

سرعة إنهاء أعمال تعدية السكك الحديدية

ووجه بسرعة إنهاء أعمال تعدية السكك الحديدية لخطوط الغاز المغذية لقرى مطوبس بعد النجاح في الحصول على موافقات هيئة عمليات القوات المسلحة، وتنفيذ أعمال تعدية الغاز لقرى مركز مطوبس، تمهيداً لإنهاء أعمال التدفيع، لافتا إلى أن نسب التنفيذ ببعض القرى أوشكت على الانتهاء، مع التشديد على دفع العمل بباقي القرى، وتقديم جدول زمني بموعد انتهاء الأعمال في التوقيتات المحددة.

مراجعة موقف طرح أعمال الرصف للطرق الرئيسية بين القرى

وأفاد بأنه تمت مراجعة موقف طرح أعمال الرصف للطرق الرئيسية بين القرى، وكذلك طرق دائرة الناحية والطرق الرئيسية بجميع القرى تمهيداً لرصف الطرق خاصة بعد وصول نسب تنفيذ المرافق المختلفة بمعدلات فاقت 95%، كما راجع توصيل الألياف الضوئية ومدى توافر المهمات، وتم التشديد على دفع العمل وزيادة معدل التنفيذ بالقري التي لم يتم نهوها، واستعراض موقف مشروعات وحدات الحماية المدنية، وإنشاء الأسواق، والمواقف بإجمالي 14 مشروعاً، ونسب تنفيذهم، وإزالة العقبات التي تواجه التنفيذ ببعض المواقع، مشيراً إلي إلى ضرورة إنهاء تلك المشروعات خلال المدد المحددة قبل بداية شهر يونيو القادم، ودخولها الخدمة.