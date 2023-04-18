محافظ كفر الشيخ يستعرض نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز مطوبس

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض مركز ومدينة مطوبس، إضافة لعرض حصر بالمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ومراجعة خطط تشغيلها ومراحل نقل الموظفين للعمل بالمواقع الجديدة، ومتابعة موقف تركيب العدادات للمنشآت الحكومية التي تم الانتهاء من بنائها.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ووكلاء الوزرات، والمسؤولين عن «حياة كريمة»، واللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس.

مراجعة نسب تنفيذ المشروعات بقرى مطوبس

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تمت مراجعة نسب التنفيذ في كافة المشروعات الجارية إنشاؤها في 12 قطاع بقرى مطوبس، وما تم الانتهاء منها، وجاري العمل بها، مشيراً إلي أن هناك العديد من المشروعات قد تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجاري العمل في عدد آخر، موجهاً بتقديم تقرير أسبوعي بنسبة تنفيذ الأعمال بمشروعات حياة كريمة وعددها 698 مشروعاً.

عدد القرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»

جدير بالذكر، أن عدد القرى المستفيدة من المشروع القومي، حياة كريمة، 18 قرية و187 تابعاً بمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تنفيذ تلك المشروعات الخدمية، والتي تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين بالمحافظة.