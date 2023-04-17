أعلنت الهيئة القومية للبريد أسماء مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر بمحافظة كفر الشيخ، التي سيُتاح من خلالها تقديم خدمات بريدية خلال الإجازة الرسمية للعيد، وعددها 16 مكتباً على مستوى المحافظة ضمن 300 مكتب على مستوى الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة كفر الشيخ والتي خصصتها الهيئة القومية للبريد ضمن 300 مكتب علي مستوى الجمهورية، لتقديم خدماتها المختلفة.

مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة كفر الشيخ

وبحسب الهيئة القومية للبريد، فإن مكاتب البريد المفتوحة في عيد الفطر بمحافظة كفر الشيخ عددها 16 مكتباً، ضمن 300 مكتب على مستوى الجمهورية خلال يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافقين 24 و25 أبريل الجاري، على أن تكون باقي المكاتب عطلة رسمية من يوم الخميس 20 أبريل إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل، على أن يُجرى استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

خريطة مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة كفر الشيخ

ووفقاً للهيئة القومية للبريد فإن خريطة مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة كفر الشيخ ستكون كالتالي:

- مكتب بريد بيلا الرئيسي.

- مكتب بريد الحامول الرئيسي.

- مكتب بريد بلطيم الرئيسي.

- مكتب بريد دسوق الرئيسي.

- مكتب بريد فوه الرئيسي.

- مكتب بريد مطوبس الرئيسي.

- مكتب بريد سيدي سالم الرئيسي.

- مكتب بريد قلين الرئيسي.

- مكتب بريد إبشان.

- مكتب بريد الزواوي.

- مكتب بريد الحدادي.

- مكتب بريد كفر المرازقة.

- مكتب بريد العباسية.

- مكتب بريد كفر الشيخ فرعي.

- مكتب بريد بيلا ثاني.

- مكتب بريد دسوق فرعي.

وتقدم مكاتب البريد المتاحة في عيد الفطر بمحافظة كفر الشيخ عدداً من الخدمات، منها:

- «خدمات الأحوال المدنية»، وتتضمن استخراج شهادات الميلاد والوفاة، وقسيمة الزواج، وقسيمة الطلاق.

- «خدمات المحليات»، وتتضمن عدداً كبيراً من خدمات الوحدات المحلية لسداد الرسوم، وتقديم الطلبات، وإصدار كارت «إيزي باي» للتعامل مع المدفوعات في المحليات.

- «خدمة التوفير»، وتتضمن إرسال واستقبال الحوالات، وصرف المعاشات، والتوفير، والحساب الجاري.

- «خدمات مرورية»، وتتضمن تسديد مخالفات المرور.