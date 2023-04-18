تسليم 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وتابع تسليمهم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وهيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية.

تسليم 5 عقود

وأوضح «نور الدين»، أنه تم تسليم 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، عبارة عن عقد بمركز بلطيم، وعقدين بمركز الحامول، وعقد بمركز بيلا، وعقد بمركز سيدى سالم، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضاً التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وصول إجمالي عقود التقنين إلى 889 عقداً

وأضاف «نور الدين»، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 889 عقداً، لافتاً أن قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد «نور الدين»، أنه يتم معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأن في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء كافة الشروط القانونية.