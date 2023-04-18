وزير الخارجية ونظيره اليوناني يؤكدان خطورة الوضع الراهن في السودان

أكّد وزير الخارجية، ونظيره اليونان نيكوس ديندياس، على خطورة الوضع الراهن في السودان، وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة.

اتصال هاتفي بوزير الخارجية المصري من نظيره اليوناني

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، من نظيره اليوناني، والذي تناول تطورات الوضع في السودان، وأهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

تطورات الوضع في السودان

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن الجانبين اتفقا على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، وضرورة عدم تدخل أي أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.

كما أكّد وزير الخارجية ونظيره اليوناني، أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة في إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها، والبناء على نتائج زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى أثينا، مطلع شهر أبريل الجاري، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.