مجموعة السبع تدعو إلى وقف القتال في السودان «فورًا»

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم، طرفي النزاع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فورًا.

اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية

وحث وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى بعد اجتماع في اليابان، حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي اليوم، جميع الأطراف على إنهاء العنف على الفور وتهدئة التوترات واستعادة الحكم المدني في السودان.

تصاعد العنف في السودان

وكان قد تصاعد العنف في السودان قد دفع القضية إلى جدول أعمال مجموعة السبع التي التقى وزراء خارجيتها في منتجع كارويزاوا الياباني