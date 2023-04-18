ضبط 2 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ «صور»

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة على الأسواق بمركز ومدينة فوه، للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

تشكلت الحملة، بإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور حمادة فليفل، مدير عام إدارة فوه البيطرية، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بفوه، وبرئاسة الدكتور عصام محمد منيسى، رئيس قسم التفتيش بفوه.

ضبط 2 طن فسيخ فاسد بمركز فوة

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن فسيخ غير صالح بمركز فوه بإجمالي وزن 2 طن و70 كجم، وتم تحرير محضر رقم 4694 جنح مركز فوه لسنة 2023 بالمخالفات، واتخاذ باقى الإجراءات القانونية، والعرض علي النيابة العامة.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.