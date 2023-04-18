محافظ بورسعيد يكرم 80 من أئمة المساجد والدعاة تقديرا لجهودهم

كرّم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد 80 من أئمة المساجد والدعاة ببورسعيد، تقديرا لجهودهم، وذلك خلال استقباله لعدد كبير من أئمة مساجد بورسعيد، خلال احتفالية أقيمت بديوان عام المحافظة، لتكريم الأئمة والدعاة تقديرا لجهودهم، وضمن سلسلة من اللقاءات الدورية مع أئمة المساجد التي يعقدها المحافظ.

تكريم 80 إماما وداعية

وقام محافظ بورسعيد بتكريم عدد 80 أئمة المساجد والدعاة بمحافظة بورسعيد وخلال كلمته قال «أتشرف بوجودى مع الدعاة ومعمرين مساجد الله، واليوم بمثابة تتويج لجهودكم نظرا لما لمسته من العمل العظیم للأئمة خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام، مؤكدا أن مساجدنا كانت عامرة خلال شهر رمضان».

توسعات في مساجد المحافظة

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك عددا من التوسعات التي تشهدها مساجد المحافظة، فضلا عن أعمال التطوير المتواصلة، من أجل توفير أفضل خدمات للمصلين، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في تقديم كامل الدعم لمديرية أوقاف بورسعيد والأئمة وجه محافظ بورسعيد أئمة المساجد، بالاستمرار في تعليم الناس مبادىء الدين السمحة والتأكيد عليها بما تشمله من مبادىء الرحمة و التكامل والتعاون وقبول الآخر وعدم الاساءة للغير وغيرها، قائلا «أبناءنا أمانة في أيديكم».

ولفت محافظ بورسعيد إلى أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، ومتابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقا من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني التوعوي.