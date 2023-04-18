بولندا تبحث السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها

قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إنّ بولندا وأوكرانيا تواصلان المحادثات بشأن استيراد وعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية، عبر أراضي بولندا.

وأضاف تيلوس، في تصريح، اليوم، في وارسو، أنّ الطرفين يسعيان إلى حل يسمح لهما باستئناف عبور الحبوب المنتجة في أوكرانيا عبر أراضي بولندا إلى دول ثالثة، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأشار إلى أنّ المفاوضات استمرت لبحث التقنيات النموذجية لإيجاد حل واستئناف عمليات النقل نحو أوروبا.

وبدأت المحادثات بين البلدين، أمس، واستمرت اليوم، بمشاركة رئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس مورافيتسكي.

وأشار تيلوس إلى أنّه لم يتم استيراد أي منتجات غذائية من أوكرانيا إلى الأراضي البولندية منذ 15 أبريل، وعلى حد قوله «تجري بولندا محادثات مع المفوضية الأوروبية وأوكرانيا لإيجاد حل مماثل».

وشدد تيلوس على أنّ بلاده تريد أن تذهب هذه المنتجات إلى أوروبا لأنها مهمة، وأن تتعمق أكثر في أوروبا بدلاً من البقاء داخل بلادنا، وهناك ضرورة لإيجاد حل يضمن ذلك.. وقال: «يجب ألا يتحمل المزارعون البولنديون وحدهم، ولكن أيضًا على الاتحاد الأوروبي تحمل تكاليف تقديم المساعدة إلى أوكرانيا».

وأضاف تيلوس، أنّ المحادثات بين بولندا والمفوضية الأوروبية صعبة، لكن بعد الإجراءات الحاسمة لوارسو تبذل بروكسل جهودًا لحل المشكلة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم اليوم، إنّ أوكرانيا تراقب باهتمام جهود رئيس البرازيل لولا دا سيلفا لإيجاد حل لإنهاء الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وفي الوقت ذاته، فإنّ النهج الذي يتم من خلاله وضع الضحية والمعتدي على نفس المقاييس واتهام البلدان التي تساعد أوكرانيا في الدفاع في حربها بالتشجيع على الحرب، لا يتوافق مع الوضع الحقيقي للأمور.

مساعي لإنهاء الحرب الروسية

وأضاف نيكولينكو: إننا نسعى جاهدين لإنهاء الأزمة الروسية على أساس صيغة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

يذكر أنّه في 16 أبريل 2023، دعا رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العالم إلى إنشاء نظير لمجموعة العشرين لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.