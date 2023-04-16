أوكرانيا: القوات الروسية تشن غارة جوية على منطقة سومي

أعلنت قيادة العمليات الشمالية التابعة للقوات الأوكرانية اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت غارة جوية على المنطقة الحدودية لمنطقة سومي، حيث استهدفت مشروعا محليا.

الجيش الروسي يشن غارة جوية على حدود سومي لأول مرة

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية عن بيان القول «شن الجيش الروسي مرة أخرى غارة جوية على المنطقة الحدودية في منطقة سومي حيث تم إطلاق غارة جوية، ربما باستخدام قنبلة موجهة، على مشروع محلي في منطقة شوستكا».

إصابة مدني خلال الغارة الجوية الروسية

وأضاف أنه بحسب المعطيات الأولية، أصيب مدني بينما يعمل ضباط إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ في مكان الحادث.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وشدد على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.