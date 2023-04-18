أوكرانيا تعلن حالة تأهب للتحذير من غارة جوية في عدة مناطق

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارة جوية في دنيبروبتروفسك وميكولاييف، وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في مقاطعة زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

و قال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كول، إن بلاده تزود أوكرانيا بقدر استثنائي من الدعم، مضيفا إن موارد الولايات المتحدة ليست بلا حدود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار كول في مقابلة مع مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إلى أن إدارة جو بايدن، خلال ما يزيد قليلا عن عام، خصصت أكثر من 35 مليار دولار من المساعدات لصالح أوكرانيا، مضيفا أنهذا حجم غير عادي.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المعروفة باسم يو إس أيد، إن «واشنطن» ستنفق 20 مليون دولار لتعزيز الرقابة على استخدام الأموال والمساعدات المخصصة لأوكرانيا.

الرئيس البرازيلي: الولايات المتحدة تشجع الأزمة الأوكرانية

وانتقدت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، بشدة، البرازيل، بعد تأكيد الرئيس لولا دا سيلفا خلال زيارته إلى العاصمة الصينية «بكين»، أن «واشنطن» تشجع الأزمة الأوكرانية.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قال في وقت سابق، يوم السبت الماضي، خلال لقاءه بنظيره الصيني شي جين بينج، إن يتعين على «واسنطن»، أن توقف تشجيع الأزمة الأوكرانية والبدء بالحديث عن السلام.

وأعرب وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، عن رفضه انتقادات الولايات المتحدة، لبلاده على خلفية تكرارها موقف الاتحاد الروسي والصين بشأن الأزمة الاوكرانية.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال في وقت سابق، إن البرازيل تكرر الدعاية الروسية والصينية دون حتى النظر إلى الحقائق بشأن التسوية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البرازيلي: «لا أوافق.. هذا ليس كذلك»، مضيفا: «لا أعرف لماذا توصل إلى مثل هذا الاستنتاج».