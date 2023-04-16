الجيش الروسي: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، أن القوات الروسية في أوكرانيا قامت بتدمير 92 وحدة مدفعية أوكرانية والقضاء على أكثر من 220 جنديا أوكرانيا في مواقع إطلاق النار بمختلف أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

خسائر القوات المسلحة الأوكرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، إن القوات الروسية قضت على أكثر من 45 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، فضلاً عن محطة رادار في مناطق يوجنو ودونيتسك وزابوروجي، لافتا إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في دونيتسك بلغت 145 جنديًا، بالإضافة إلى 30 جنديا آخرين في منطقة خيرسون.

وأضاف كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية قصفت موقعي قيادة لواء الدفاع الإقليمي 125 و102 في دونيتسك ومنطقة زابورويجيا بأوكرانيا.

وأشار كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 10 صواريخ تابعة للقوات الأوكرانية من طراز هيمراس وسميرش، بالإضافة إلى 3 صواريخ هارم المضادة للرادار، كما أسقطت القوات الروسية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية.

إصابة وحدات من اللواء الجوي الأوكراني 77

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن التجمع الجنوبي للقوات الروسية نجح في إصابة وحدات من اللواء الجوي الأوكراني 77 الذي كان يحاول شن هجوم مضاد على مواقع القوات الروسية بمنطقة مالويلينوفكا في دونيتسك.

وأوضح كوناشينكوف أن الطيران العملياتي التكتيكي وقوات القذائف والمدفعية من مجموعة القوات الجنوبية الروسية، ضربت وحدات من اللواء الجوي 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت تحاول تنفيذ هجوم مضاد على مواقع القوات الروسية في منطقة مستوطنة مالويلينوفكا.