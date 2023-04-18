وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المقر الإداري لمركز شباب أريمون

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المقر الإداري لمركز شباب أريمون، التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، والذي تبلغ مساحته 200 متر، ويضم مركز شباب أريمون ملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

فرقة مزمار تستقبل وزير الشباب والرياضة

واستقبلت فرقة المزمار البلدي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ كفر الشيخ، احتفاءً بقدومهما، وشمل برنامج الافتتاح تفقد المعسكر الكشفي بمشاركة أعضاء 12 عشيرة من عشائر الجوالة والجوالات والكشافة والمرشدات من جميع الإدارات الفرعية، مقدمين العروض الكشفية، بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بعروض الأداء التعبيري التي قدمها أعضاء مركز الفنون والإبداع بكفر الشيخ، من القادرون باختلاف، وعرض التنورة، مؤكداً دعم الوزارة لملف قادرون باختلاف رياضياً وفنياً في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم لأبناءنا من ذوي القدرات الخاصة، مشيراً إلى إطلاق برنامج «إبداع قادرون» من قبل الوزارة من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للجامعات» والإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب قادرون باختلاف.

الوزير والمحافظ يتفقدان معرض أندية الفتاة والمرأة

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ، معرض أندية الفتاة والمرأة لمنتجات أعضاء أندية الفتاة بمركزي شباب شنو ودسوق من «خيامية وأعمال المكرمية، والمنتجات الغذائية، واكسسوارات، والخرز»، بإشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومعرض الفنون التراثية للنشء من الكليم اليدوي والأركيت، ومنتجات برنامج «إطلالة» من الملابس التي صممها النشء بالوحدات الإنتاجية من سجاد مصنوع من القطن، والتارات المطرزة يدوياً، من أعمال أعضاء مراكز الشباب من النشء بإشراف الإدارة المركزية لتنمية النشء.

وقدم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشرح التفصيلي لخطة طرح 7 محلات تجارية طرح استثماري بالمركز، وعلى هامش الزيارة تابع الحضور التمرينات الرياضية من لعبات «تنس الطاولة، وفرقة الكونغ فو، والبلياردو»، بمشاركة أعضاء المركز وقيادة مدربي اللعبات، في إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب.