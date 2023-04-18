محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الشباب والرياضة لافتتاح عدد من المشروعات

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء في مستهل زيارته لمحافظة كفر الشيخ، ضمن جولة تفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية لافتتاح عدد من الهيئات الشبابية و الرياضية، تبدأ بمتابعة حجم إنجاز الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بسخا شرق كفر الشيخ، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

برنامج الافتتاحات

ويزخر برنامج وزير الشباب والرياضة على مدار اليوم بكم من الافتتاحات لملاعب ومقار الهيئات الشبابية والرياضية، وتفقد المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب والأندية الرياضية تبدأ بافتتاح ملعب الأكليرك بنادي الإرادة والتحدي، وتفقد المشروع الاستثماري به، وافتتاح المقر الإداري لمركز شباب أريمون برفقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية و الشعبية.

حضور ختام الدورة الرمضانية وتسليم كأس الدورة

كما يستعد مركز شباب الخادمية، لاستقبال وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ، والوفد المرافق لافتتاح الملعب القانوني به، وحضور ختام الدورة الرمضانية، وتسليم كأس الدورة، كما يفتتحان معارض أندية الفتاة والمرأة ومعارض الفنون التراثية والحرف اليدوية بمركز شباب أريمون، ويلتقى أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي خلال تدريبات «التايكوندو، والسلة، وتنس الطاولة، والمصارعة»، أبناء المشروع بمراكز الشباب خلال الجولة، كما يتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ والوفد المرافق المعسكر الكشفي والعروض الفنية لأعضاء مركز الفنون والإبداع القادرون باختلاف للفن التعبيري.