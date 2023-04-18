مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. أحمد العوضي يرفع السلاح على زيدان ويطرده

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 26، ذهاب زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري إلى جابر الكومندا «أحمد العوضي».

مسلسل ضرب نار الحلقة 26

حاول زيدان أن يهدد جابر، ويطلب أن يبتعد منه، إذ أنه سيطر على المزاد منه، وأدى إلى القبض على شقيقه بالدولارات المهربة، وأخبره جابر أنه لن يترك حقه في مهرة، بعدما خطفها منه، وأكد زيدان له أنه سيؤذيه ويدخله السجن مرة ثانية، لكن جابر غضب ورفع السلاح عليه وطرده.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.