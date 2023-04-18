مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. ياسمين عبدالعزيز تطرد صفاء من شركتها

مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. شهدت الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي أحداثًا شيقة، حيث تبادل زيدان وجابر التهديدات، وواجهت صفاء مهرة في شركتها وهددتها بفضح سرها.

مسلسل ضرب نار الحلقة 26

شهدت الحلقة السادسة والعشرين، مشادة عنيفة بين ياسمين عبدالعزيز «مهرة» وانتصار «صفاء»، حيث طردت ياسمين عبدالعزيز انتصار من شركتها، بعدما واجهتها بما فعلته، عندما كتبت حسن ابنها من جابر الكوماندا باسم زيدان «الفنان ماجد المصري».

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.