مسلسل تحت الوصاية الحلقة ١٢.. منى زكي تعرض المركب للبيع لعلاج نجلها

بدأت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة ١٢، بلقطة «فلاش باك» قبل لحظات هروب «حنان» برفقة أطفالها من بطش عائلة زوجها الراحل، مسلطة الضوء على تدخلات عائلة الزوج في حياة أرملة نجلهم.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة ١٢

وظهرت «حنان» في بداية المشهد من مسلسل تحت الوصاية وهي في ورطة كبيرة بعدما أصيب نجلها «ياسين» في عينيه، ما احتاج للتدخل الجراحي المكلف للشفاء.

ولم تجد «حنان» حلا سوى بيع المركب، حتى لجأت للمجلس الحسبي لوضع ثمن للمركب، قبل أن يتدخل «صالح» شقيق زوجها ويوقف البيع بعدما سيطر على قرار والده «الجد»، تاركا الأخيرة في ورطة كبيرة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما

- يعرض مسلسل تحت الوصاية المرة الأولى على قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- تأتي الإعادة الثانية الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً.

- ويعاد على شاشة DMC دراما، في الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

ومسلسل تحت الوصاية، من بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، ومن اخراج محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ خالد دياب، وشيرين دياب.

وكانت انتهت حلقة أمس باعتداء «حنان» على أحد رجال البحرية بعدما حاول الاعتداء عليها، ليبدأ في مساومتها للتنازل مقابل عدم الإبلاغ.