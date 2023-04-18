كواليس تصوير مسلسل تحت الوصاية على مركب «رزق ياسين».. 75 يوما من الورشة إلى البحر

مشاهد كثيرة جري تصويرها علي متن مركب «رزق ياسين»، إحدى مراكب الصيد في مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى ذكي، والذي أصبح حديث الشارع المصري والجمهور العربي خلال الفترة الماضية، منذ بداية عرض أولى حلقاته في منتصف شهر رمضان.

ومع اقتراب مشاهد النهاية خلال عرض أحداث مسلسل تحت الوصاية، تنشر «الوطن» صورا وتفاصيل عن المركب «رزق ياسين»، وهو مركب زوج منى زكي المتوفى، والذي قامت بسرقته من والد زوجها والهروب به من الإسكندرية إلى دمياط، لتشغيله وكسب قوت يومها هي وطفليها.

75 يوما تصوير مسلسل تحت الوصاية

التقت «الوطن» بمحمد الجندي، صاحب مركب «رزق ياسين»، الذي أكد أن فريق العمل اختار مركبه وبدأ تصوير مشاهد مسلسل تحت الوصاية أول ديسمبر الماضي، إذ بدأ التصوير في ورشة بمنطقة طابية عرابي، وقام رجال الازأ باستخراج المركب من النيل إلى البر في الورشة، ثم تنزيله بعد حوالي أسبوع تقريبا، والانتهاء من مشاهد الحلقة الأولى، ثم تنزيله مرة أخرى إلى النيل لتكملة مشاهد رحلة الصيد على مدار أحداث المسلسل، والتي استمرت لمدة 75 يوما.

محمد الجندي القائد الحقيقي لمركب منى ذكي في مسلسل تحت الوصاية

وأضاف صاحب المركب لـ«الوطن»، أنه كان يقود المركب خلال هذه الفترة، وكان متواجدا طوال فترة التصوير على المركب، وهو قبطان المركب ومعه طاقم البحارة الحقيقيين.

المركب لوكيشن التصوير من الحلقه الأولى وحتى آخر مشهد

وأكد أن المركب جرى عليه تصوير مشاهد صيد الأسماك في عدة أماكن في البحر، واختتم اليوم من خلال الانتهاء من آخر مشهد في مسلسل تحت الوصاية، والذي شهد خناقة بالنار والمولوتوف بين البحارة أبطال المسلسل، وصالح شقيق زوج منى زكي «حنان»، والواصي القانوني للمركب في أحداث المسلسل.

ولفت صاحب المركب أنه عقب الانتهاء من تصوير جميع المشاهد التي جرت على متن المركب، قمت بتسليم المركب إلى والدي الحاج عاشور،على حد قوله، وكان تصوير طاقم البحارة الحقيقي مع مخرج وفريق عمل مسلسل تحت الوصاية هذه الصورة التذكارية آخر ما تم على مركب رزق ياسين.