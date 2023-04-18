الفنان محمد عبدالعظيم: تلقيت شتائم بعد مشهد مزاد الجمبري في «تحت الوصاية»

قال الفنان محمد عبد العظيم، إنه تلقى رسائل توبيخ وشتائم، بعد المشهد الشهير الذي جاء بالحلقات الأولى من مسلسل تحت الوصاية الخاص بمزاد «الجمبري» والتضييق على منى زكي في السوق، معقبا: «الحمد لله مبسوط بردود فعل الجمهور، وبعض من الجمهور غضب من تصرفاتي الشخصية، لكن ذلك بالنسبة لي نجاح كبير بالطبع».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المخرج محمد شاكر خضير هو من أسند له الدور «بعد قراءة السيناريو، بدأت مرحلة البروفات واتفقت معه على أبعاد الشخصية ورسمنا ملامحها والاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بها».

كواليس التحضير للدور في المسلسل

وعن كواليس التحضير للشخصية، قال إنه التقى بعدد من أهالي دمياط بشأن تعلم اللهجة، وكذلك العاملين في أسواق الأسماك، لمعرفة طريقة وآليات العمل، وأبرز المصطلحات الشهيرة التي تستخدم هناك.

وتابع: «محمد شاكر خضير طلب منّا ضرورة الالتزام بالدور وعدم الاتجاه به لزاوية ثانية، خاصة وأنني كنت أسعى لإضفاء نوعًا من الكوميديا الخفيفية عليها، لكسر حدتها، لكنه رفض ذلك حتى تظهر الشخصية بشكلها الحقيقي»، مُشيدًا بتعاون أهالي دمياط مع فريق العمل، «ناس في منتهى الأدب والأخلاق في التعامل، وكنت أتحدث معهم بلهجتهم».

وأشار إلى تعليقات البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم بأنّ اللهجة التي يتحدث بها بعض أبطال «تحت الوصاية» خاصة بأهالي بورسعيد وليس دمياط، مؤكدًا أنّ هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة «فقد كان معنا 2 مُصححي لهجة من دمياط، وكانوا يقفون على الكلمة، ويعطلون التصوير إذا تحدثنا بطريقة غير سليمة، إذ كانت هناك حالة من الانتباه والتركيز الشديد».

صعوبات واجهها الفنان في التصوير

وحول الصعوبات الذي تعرض لها في التصوير، قال إنّ تقلبات الطقس كانت أبرز ما واجهه من صعوبات، لاسيما وأنه يُعاني من الجيوب الأنفية «الموضوع كان صعب نوعًا ما، والجو كان شديد البرودة وأمطار مستمرة، لذلك كنا نُعطل التصوير بسبب الأمطار، لكن الحمد لله النتيجة جيدة للغاية».

وأشاد بتجربته مع منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، واصفًا إياها بقوله: «منى زكي سيدة راقية ومحترمة وتحترم زملاءها داخل الكواليس، ومتعاونة، وطيبة ومتواضعة لأقصى درجة».