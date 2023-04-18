كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس المرتقب بعد غد.. هل تشهده مصر؟

كسوف هجين «مختلط» للشمس، تشهده بعض الدول خلال ساعات أو بالأدق الخميس المقبل، حدد تفاصيله الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، موضحا أنه طبقا للحسابات الفلكية فأنه في الساعة 3:34 دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة يوم 20 أبريل 2023 يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي.

كسوف كلي للشمس لا يُرى في مصر

وقدّم الدكتور أشرف تادرس، ‎رئيس قسم الفلك السابق‎ ب‎المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‎، تفاصيلا جديدة حول الكسوف، موضحا أنه كسوف كلي للشمس لا يُرى في مصر، ويُسمى بالكسوف الشمسي الهجين «Hybrid Solar Eclipse» لأن القمر سيكون قريبا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما.

وفق ما رواه الدكتور أشرف تادرس لـ«الوطن»، فإن هذا الكسوف سيظهر كليا في بعض أجزاء من العالم، كما سيظهر حلقيا وجزئيا في أجزاء أخرى، وسيبدأ مساره في جنوب المحيط الهندي ويتحرك عبر أجزاء في غرب أستراليا وجنوب إندونيسيا، أما الكسوف الجزئي فسيكون مرئيا في معظم أنحاء إندونيسيا وأستراليا.

أضرار كسوف الشمس

لا يحدث كسوف الشمس أبدا إلا إذا كان القمر محاقا وعلى خط مستقيم مع الأرض والشمس، إذ أكد رئيس قسم الفلك السابق، أن الكسوف هو ظل القمر على الأرض، حيث أن القمر أصغر من الأرض فظله يغطي جزء أو مساحة معينة من الأرض وليس الأرض كلها، لافتاً إلى أن أضرار الكسوف تنحصر في النظر إليه أو للشمس عموما بالعين المجردة.

توقيت كسوف الشمس

في الساعة 6:16 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف حيث يغطي القمر الشمس تماماً وهو ما يتفق توقيته مع اقتران شهر شوال لعام 1444 هجرية، وفق ما أعلن عنه الدكتور جاد القاضي في تقرير له، موضحا أن الكسوف يُرى حلقيا في «شبه جزيرة نورث ويست وجزيرة بارو في غرب أستراليا»، كما يُرى في الأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية وجزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا.

بلاد تشهد كسوف الشمس

يُمكن رؤيته ككسوف جزئي في عدد من المناطق وهي جنوب وشرق قارة أسيا والمحيط الباسفيكي والمحيط الهندي وقارة أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، كما يغطي الكسوف ككسوف حلقي مساحة عرضها 49 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و16 ثانية، وعند ذروة الكسوف يغطي قرص القمر حوالي 101.3% من كامل قرص الشمس، ويستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وخمس وعشرين دقيقة تقريبا ولا يمكن رؤيته في مصر.