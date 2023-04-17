«البحوث الفلكية» يكشف تفاصيل كشوف الشمس وعلاقته بمصر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل كسوف الشمس المتوقع حدوثه الخميس المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، قائلا: سيحدث كسوف هجين (مختلط) للشمس (لن) يرى في مصر ولا المنطقة العربية).

معمل أبحاث

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان له، ان الكسوف سيحدث يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023م، مضيفا أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه في الساعة الثالثة وأربع وثلاثون دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 20 أبريل 2023م يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي وفي الساعة السادسة وست عشرة دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف حيث يغطي القمر الشمس تماماً وهو ما يتفق توقيته مع إقتران شهر شوال لعام 1444هـ. ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في جنوب وشرق قارة آسيا - قارة أستراليا المحيط الباسفيكي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية).

كسوف الشمس

وأضاف المعهد، ان الكسوف سيغطي ككسوف حلقي مساحة عرضها 49 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و 16 ثانية، وذلك عند ذروة الكسوف يغطي قرص القمر حوالي 101,3 من كامل قرص الشمس. وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وخمس وعشرين دقيقة.

وقال المعهد، يرى الكسوف حلقياً في شبه جزيرة نورث وست وجزيرة بارو في غرب أستراليا، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية، وكذلك جزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا)تقريباً، ولا يمكن رؤيه في مصر).