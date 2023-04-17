«البحوث الفلكية» يكشف علاقة كسوف الشمس برؤية هلال شهر شوال

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه طبقاً للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شوال 1444 هجريا سيولد وسيستمر في الأفق خلال فترات زمنية ليست بالقليلة يوم الخميس الموافق 29 رمضان «يوم الرؤية»، على أن يكون الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وأكد المعهد في بيان له: «من ليس لدية إمكانيات للرؤية، يجب أن يمتنع عن إحداث بلبلة لدى المجتمع العربي».

البحوث الفلكية: 21 أبريل موعد عيد الفطر 2023

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحسابات الفلكية أكدت كسوف الشمس المنتظر حدوثه يوم الخميس 29 رمضان، 20 أبريل الجاري، وهو دليل واضح على ميلاد هلال شهر شوال، وعلق: دائمًا ما يحدث الكسوف مع ميلاد الهلال الجديد».

وأكد المعهد، أن غرة شهر شوال وفقاً للحسابات الفلكية سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، لافتا إلى أن الخميس سيتم استطلاع هلال شهر شوال بالتنسيق مع اللجان الشرعية لدار الإفتاء المصرية، وأن الرأي النهائي لها.