محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يفتتحان ملعب الخادمية السباعي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ملعب النجيل الصناعي السباعي لمركز شباب الخادمية بسيدي غازي، وتبلغ مساحته 33× 53 متر بتكلفة قدرها 1.5 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والمهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية.

الوزير والمحافظ يتابعان عروض الكاراتيه

وتابع وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ والوفد المرافق لهما عروض الكاراتيه لفرقتي البنين والبنات المكون من 70 لاعباً ولاعبة ضمن فعاليات الافتتاح.

ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم

كما حضر وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ، ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم، وتسليم كأس الدورة والميداليات للفريق الفائز، وتفقدا خلال جولتهما بالمركز الأنشطة الرياضية من مران رياضى بصالة جيم، واللقاء الرياضي بصالة البلياردو، ويضم المركز ملعب خماسي لكرة القدم إلى جانب الملعب القانوني الجديد الذي افتتح اليوم.