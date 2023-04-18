خريطة فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بـ3 محافظات غدا الأربعاء لأعمال الصيانة الدورية.

فصل التيار الكهربائي

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط كالتالي:

دمياط: قطع التيار الكهربائي عن قرى الحوراني وطلحة والعبدية والأمن الغذائي والقرى والنجوع التابعة لها.

كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائي عن قرى المرابعين وتوابعها والبياض والتراوي والروضة وزوبع وكسيون غرب وشرق والبرانية والقرى والنجوع التابعة لها.

أماكن فصل التيار الكهربائي

الدقهلية: انقطاع الكهرباء عن قرى القرشي وزهيري والخلالة والسعدية القبلية والسعدية البحرية والزعفران ومحلة انجاق والحصة وطليخ وكفر الحصة ونوب طريف والشبول وبني هلال وأولاد علم وعزبة حماد والمشابك وخفاجة وفياض وعويس والرفاعي وكوم الدربي وميت كراد ونص دنطيط ونب وطنبارة والقرى والنجوع التابعة لها.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وأوضحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.