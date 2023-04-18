مسلسل تحت الوصاية الحلقة 12.. أمل جديد أمام منى زكي لاستعادة أطفالها

بأحداث متسلسلة ومشاهد حية تصل للمشاهد على الفور، نجحت «حنان» في الحلقة 12 من مسلسل تحت الوصاية اليوم، أن تستمر فيما بدأت فيه بعدما هربت من بطش أهل زوجها الراحل في المركب برفقة أطفالها.

عواقب كثيرة قابلتها «حنان» التي تجسد دورها الفنانة منى زكي منذ الهروب بالمركب ومحاولة إخفاء هويتها، وحتى مشاكلها مع التجار قبل أن تقرر افتتاح مطعما والتوريد له حتى لا تخسر ما تصيده.

وسرعان ما نجح مشروع «حنان» لتجلب منه العديد من الأموال، بعد الاتفاق مع أحد الصيادين لشراء الأسماك منه، وتوريدها لصاحب أكبر مطاعم في دمياط.

هل تعود الوصاية لـ حنان؟

وانتهت الحلقة الـ12 من مسلسل تحت الوصاية بوفاة حما «حنان» جد الأبناء الواصي عليهما، ليترك خلفه شعاع أمل في عودة الوصاية للأم مجدداً.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما

- ويعرض مسلسل تحت الوصاية المرة الأولى على قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- بينما تأتي الإعادة الثانية من العمل الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً.

- يعاد المسلسل على شاشة DMC دراما، في الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

الجدير بالذكر أن مسلسل تحت الوصاية، من بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، ومن اخراج محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ: خالد دياب، وشيرين دياب.