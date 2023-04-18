مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي طفل مصرعه وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بالطريق الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارة ميكروباص توك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ميكروباص بالكيلو 71 بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى مصرع طفل وإصابة 10 آخرين ونقلوا إلى مستشفى أبو المطامير، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى محمد محمود محمد، 13 سنة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، وحرر المحضر اللازم.

كما أسفر الحادث عن إصابة «نجوى ف. م»، 38 سنة، و«إيمان م. ال»، 25 سنة، و«عبد الرحمن م .م »، 50 سنة، و«حسن ح. م»، 50 سنة، و«حازم ق .ع»، 47 سنة، و«بسملة م .م»، 12 سنة، و«محمد ي. م»، 35 سنة، و«أحمد ال .ع »، 45 سنة، و«على م. ل»، 66 سنة، و«سعد ع. ال»، 52 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ومقيمين مركز أبو المطامير.

ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.