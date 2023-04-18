أسعار تذاكر دريم بارك في العيد 2023.. إحداها تشمل وجبة وألعاب بـ230 جنيها

تعد الأعياد فرصة مناسبة ينتظرها الكثيرون، لقضاء إجازة عائلية سعيدة بصحب الاسرة ولأصدقاء والأحباب في الحدائق والمنتزهات العامة، وتعد مدينة ملاهي ريم بارك أحد الوجهات الهامة والمميزة التي تقصدها العائلات في العيد، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار تذاكر دريم بارك في العيد 2023، إذ تعد واحدة من أكبر مدن الملاهي في الشرق الأوسط، ومناسبة للرحلات العائلية وتجمع الأصدقاء، وتحتوي على مجموعة كبيرة من الألعاب منها المجاني وأخرى بأسعار متفاوتة.

سعر تذاكر دريم بارك اليوم

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن»، أسعار تذاكر دريم بارك في العيد 2023، ومواعيد عمل الملاهي خلال فترة الأعياد.

أسعار تذاكر دريم بارك في العيد 2023

تطرح مدينة ملاهي دريم بارك عدة أنواع من التذاكر في عيد الفطر 2023، تتناسب مع كل الفئات سواء كانوا أسر أو مجموة أصدقاء أو أشخاص منفردين، وجاءت الأنواع التي يمكن شراؤها يوم الدخول بالسعر المعلن في شباك التذاكر بدون حجز مسبق، كالآتي:

- تذكرة سيلفر بسعر 200 جنيه للفرد، وتشمل الدخول، والاستمتاع بجميع الألعاب لعدد لا نهائي من المرات، عدا الألعاب ذات الرسوم.

- تذكرة سيلفر كومبو بسعر 230 جنيها للفرد، وتشمل الدخول والاستمتاع بجميع الألعاب لعدد لا نهائي من المرات، عدا الألعاب ذات الرسومن بالإضافة إلى وجبة وجبة كومبو.

- تذكرة جولدن بسعر 330 جنيها للفرد، وتشمل: الألعاب المجانية، و2 كوبون ألعاب فئة 40 جنيها وكوبون لعبة فئة 50 جنيها، بالإضافة إلى وجبة كومبو.

- تذكرة الفاميلي بسعر 760 جنيها، شاملة: أب وأم وطفلين أقل من 10 سنوات، ويمكن من خلالها الاستمتاع بالألعاب المجانيه فقط بدون وجبات.

- الطفل أقل من 3 سنوات الدخول مجانا.

- طفل من سن 3 سنوات وأكبر الدخول بتذكرة.

- التذكرة الجولدن يبلغ سعرها 330 جنيها.

- التذكرة البلاتينيوم يبلغ سعرها 280 جنيها.

- سعر التذكرة الدايموند يبلغ 310 جنيهات.

أسعار تذاكر دريم بارك مخفضة

تتيح دريم بارك تذاكر بأسعار مخفضة في مناسبات معينة، ففي إجازة منتصف العام الدراسي قدمت عروض لتذاكر بأسعار مخفضة لفئات معينة شملت خصم بكارنيه العضوية على التذكرة السيلفرن للعاملين بالنقابات العمالية والمهنية الاجتماعية وأعضاء النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشبابن ليكون سعر التذكرة السيلفر 180 جنيها بدلا من 200 جنيه.

عروض تذاكر دريم بارك

وتشمل عروض تذاكر دريم بارك، عدة ألعاب مجانية، منها الشلال، وسميلاتور والغسالة وقطار الشرق والنهر الثائر والكندور وسفينة نوح وقطار المدينة والسيارات الملكية وعربات التصادم ودوامة القيصر.

سعر تذكرة دريم بارك يوم الجمعة

تكون تذاكر دريم بارك موحدة الأسعار طوال أيام الأسبع بما في ذلك يوم الجمعة، لذا يكون سعر تذكرة دريم بارك يوم الجمعة الموافق أول أيام عيد الفطر، بالنسبة للتذكرة السيلفر 200 جنيه للفرد، وتشمل: الدخول، والاستمتاع بجميع الألعاب لعدد لا نهائي من المرات، عدا الألعاب ذات الرسوم.

سعر تذكرة دريم بارك للطلاب

تكون سعر تذاكر دريم بارك للطلاب بنفس الاسعار العادية لا تشمل تخفيضاتن وتندرج تحت فئة التذاكر التالية:

التذكرة الجولدن بسعر 330 جنيه للفرد، وتشمل: الألعاب المجانية، و2 كوبون ألعاب فئة 40 جنيه وكوبون لعبة فئة 50 جنيه، بالإضافة إلى وجبة كومبو.

- تذكرة سيلفر بسعر 200 جنيها للفرد، وتشمل الدخول، والاستمتاع بجميع الألعاب لعدد لا نهائي من المرات، عدا الألعاب ذات الرسوم.

- تذكرة سيلفر كومبو بسعر 230 جنيها للفردن وتشمل الدخول والاستمتاع بجميع الألعاب لعدد لا نهائي من المرات، عدا الألعاب ذات الرسومن بالإضافة إلى وجبة وجبة كومبو.

سعر تذكرة دريم بارك VIP

تذكرة دريم بارك VIP وهي تذكرة تكلفتها 400 جنيه مصري، تشمل جميع الألعاب المرتبطة بتذكرة الألعاب السيلفر، بالإضافة إلى6 لعب أخرى فئة 40 جنيها، وعدد 2 لعبة فئة الخمسين جنيها.

مواعيد دريم بارك

وأوضحت مدينة دريم بارك للملاهي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوكن أنه يمكن حجز الرحلات والاستعلام تليفونيا عن طرق الخط الساخن المخصص لذلك أو الواتساب خلال مواعيد العمل الرسمية فقط من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساءًا، ما عدا يوم الجمعة تسمر للتاسعة مساءً.

وتوجد مدينة دريم بارك للملاهي بمدينة السادس من أكتوبر، وتستقبل كل يوم مئات الزائرين من مختلف الأعمار للاستمتاع بعدد كبير من الألعاب الرائعة.