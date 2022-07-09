أسعار تذاكر دريم بارك في العيد 2022.. «لو عايز فسحة عائلية»

بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عن أسعار تذاكر دريم بارك في العيد 2022، فهي من أكبر مدن الملاهي في الشرق الأوسط، كما أنّها مناسبة للرحلات العائلية وللأصدقاء، إذ تحتوس على مجموعة كبيرة من الألعاب ما بين مجانية، وأخرى بأسعار متفاوتة.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار تذاكر دريم بارك في العيد 2022، ومواعيد عمل الملاهي خلال فترة الأعياد، في السطور التالية:

أسعار تذاكر دريم بارك في العيد 2022

وتتطرح مدينة الملاهي عدة أنواع من التذاكر لتناسب حسب كان الشخص فرد أو عائلة أو مجموعة من الأصدقاء، وجاءت الأنواع التي يمكن شراؤها يوم الدخول بالسعر المعلن في شباك التذاكر بدون حجز مسبق، كالآتي:

- تذكرة سيلفر سعرها 175 جنيها للفرد تشمل الدخول، وجميع الألعاب لعدد لا نهائي من المرات عدا الألعاب ذات الرسوم.

- تذكرة سيلفر كومبو سعرها 195 جنيها للفرد تشمل تذكرة سيلفر ووجبة كومبو.

- تذكرة جولدن سعرها 300 جنيه للفرد تشمل تذكرة سيلفر وتذكرتان للألعاب من فئة 40 جنيها، وكوبون لعبة فئة 50 جنيها ووجبة كومبو.

- تذكرة الفاميلي سعرها 660 جنيها تشمل دخول الأب والأم وطفلين أقل من 10 سنوات، وتشمل الدخول والألعاب المجانية فقط دون وجبات.

مواعيد عمل دريم بارك في عيد الأضحى 2022

وبحسب ما نشرته مدينة الملاهي دريم بارك، عبر صفحتها الموثقة على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فقد تم تعديل فترة عمل دريم بارك؛ لتكون كالآتي:

- يوم السبت الموافق 9 يوليو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك تكون مواعيد العمل الرسمية من الساعة 1 ظهرًا وحتى العاشرة مساءً.

أما أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10، و11، و12 يوليو ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، تكون مواعيد العمل الرسمية من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً.