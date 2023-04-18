قيمة زكاة الفطر 2023 في المغرب.. تبدأ من 20 درهما

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك في مصر والدول العربية ومن بينها المغرب، الذي يسأل مواطنوه عن قيمة زكاة عيد الفطر 2023 في المغرب التي يجب إخراجها قبل صلاة العيد حتى لا تصبح نوعا فقط من الصدقة وليست زكاة، وقدرت جهة دينية مغربية قيمة الزكاة بـ20 درهما أو صاع من القمح أو الحبوب ويستطيع الفرد إخراج الزكاة في شكل مال أو طعام من أجل التيسير عليه، مع التنويه أن الشخص يمكنه إخراج نسبة أكبر إذا كان من المقتدرين ومن ميسوري الحال.

قيمة زكاة الفطر 2023 في المغرب

وتقدر قيمة زكاة الفطر 2023 في المغرب بحسب صحيفة «هسيربيس» المغربية بصاع ونصف من الحبوب أو الدقيق ويعادل هذا بالأوزان الحالية نحو 2.5 كيلوجرام تقريبا.

مقدار زكاة الفطر 2023 في المغرب

أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر 2023 في المغرب بـ20 درهما، وذكر المجلس في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1444هـ/2023م، بأن «الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن 2.5 كيلوجرام تقريبا من الحبوب أو الدقيق.

ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقدا بالدرهم لمن يود ذلك ويريده.

زكاة الفطر في المغرب 1444

وحدد المجلس العلمي الأعلى مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1444هـ/2023م في مبلغ 20 درهما، متابعا في بيانا له: «تم تحديدها هذه السنة 1444 هـ في مبلغ عشرين درهما، وعلى أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له».

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

وتابع المجلس بأنه «من المعلوم تعبدا وتقربا إلى الله تعالى أن زكاة الفطر صدقة واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي بذلك قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل نهاية شهر رمضان من كل عام، يبتغون عند الله فضلها، ويرجون عنده سبحانه أجرها وثوابها».

مقدار زكاة الفطر نقدا

وقدرت المملكة المغربية سعر زكاة عيد الفطر المبارك حاليا بـ 20 درهما مغربيا، ويمكن أن يدفع الأشخاص أكثر من ذلك إذا استطاعوا مع وجوب إخراج زكاة الفطر في المغرب قبل صلاة عيد الفطر لأنه إذا تم إخراجها بعد صلاة عيد الفطر تصبح نوعا من الصدقات المختلفة في الإسلام وليس زكاة فطر، ويتبرع المسلمون بزكاة الفطر من أجل تقبل الله صيامه طوال الشهر الكريم وأن يمحو الله أي ذنوب قام بها الإنسان خلال شهر رمضان المبارك.