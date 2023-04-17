وفد برلماني زامبي يبحث في المغرب تعزيز العلاقات والمشروعات المشتركة

أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، محادثات اليوم الإثنين بالرباط، مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية في زامبيا، مالونغو شيسانغانو، تناولت تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وتأتي زيارة الوفد الزامبي في إطار زيارة العمل التي تقوم بها شيسانغانو إلى المغرب على رأس وفد برلماني كبير.

وفي تصريحات صحفية، عقب هذه المحادثات، أعربت النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية فى زامبيا عن رغبة بلادها في تعزيز وتطوير العلاقات بين الرباط ولوساكا وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

مراحل جديدة من التعاون بين البلدين

من جانبه، أكد مولامبو هاماكوني هييمبي، النائب البرلماني وعضو الوفد، أن هذه المحادثات تعكس مراحل جديدة من التعاون بين البلدين، معتبرا إياها «سبيلا أمام مواطني زامبيا للاطلاع أكثر على ثقافة المغرب، والتمكن من التفاعل بحرية أكبر في شمال إفريقيا».

وأضاف مولامبو هاماكوني هييمبي أنه بإمكان الرباط ولوساكا مواصلة العمل سويا في العديد من المجالات، ولا سيما في المجال الصناعي.

واجرى الوفد الزامبى فى وقت سابق محادثات «رفيعة المستوى» مع رئيسا مجلس النواب، والمستشارين المغربى.