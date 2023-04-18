إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالبحيرة «أسماء»

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وآخر أمام قرية الوسطانية بطريق سيدي غازي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وآخر أمام قرية الوسطانية بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة محمود رمضان محمد، 29 سنة، وعلاء منصور سعيد، 32 سنة، والشحات السيد محمد، 53 سنة، ومحمد الشحات السيد محمد، 21 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين قرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة بمركز كفر الدوار، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.