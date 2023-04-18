حفل إفطار جماعي لذوي الهمم «قادرون باختلاف» في مطروح (صور)

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الإفطار مع قادرون باختلاف من ذوي الهمم والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور وليد عبد العزيز الرفاعي مديرعام مديرية الشباب والرياضة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وأحمد خطاب مدير مكتب قادرون باختلاف ولفيف من القيادات التنفيذية وفريق الكرة الطائرة وذلك في جو أسري ووسط متعة الأطفال وذويهم مع ممارستهم ومشاركتهم بعدد من الألعاب والفقرات الفنية ورقصات عرائس وسط فرحة الأطفال من ذوي الهمم.

ووزعت محافظة مطروح هدايا عينية عقب الانتهاء من حفل الإفطار، اليوم الثلاثاء، علي ذوي الهمم من كعك وبسكويت وغيرها من هدايا مالية على الأطفال بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

معرض مشغولات يدوية لقادرون باختلاف

وتابع محافظ مطروح معرض المشغولات اليدوية لعدد من ذوي الهمم قادرون باختلاف على هامش حفل إفطار مطروح معربا عن بالغ سعادته لمشاركة أبنائه القادرون باختلاف مع تميزهم وتفوق العديد منهم في عدة مجالات بمهاراتهم ومواهبهم المختلفة.

دعم قادرون باختلاف

وأكد محافظ مطروح في بيان علي دعم المحافظة الكامل لمطالبهم واحتياجاتهم، موجها الشكر لذويهم وأسرهم على رعايتهم الخاصة لهؤلاء الأطفال داعيا الله أن يجازيهم خير الجزاء، وكذلك الشكر لجهود جهات المجتمع المدني المساهمة في حفل الإفطار والحرص على مشاركة جهود المحافظة في استمرار توفير مزيد من الرعاية والدعم لقادرون باختلاف، وحرص المحافظ في نهاية الاحتفالية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال من القادرون باختلاف وذويهم.