«الصحة»: دعم برامج رعاية الأطفال ذوي الهمم بالتعاون مع «القومي للطفولة»

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لدعم «برامج رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة».

وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ومن جانب المجلس الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

حياة كريمة للأطفال

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ البروتوكول يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، والمتمثلة في حصول الطفل على الحقوق التي كفلها له الدستور وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، لضمان توفير حياة كريمة للأطفال، بما يدعم نهج التنمية المستدامة الذي تتبناه الحكومة المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أنَّ بنود البروتوكول تتضمن التعاون في قيام قطاع الرعاية الصحية والتمريض، باستقبال الحالات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، والتي يرد بشأنها بلاغات إلى خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة أو الأجهزة التعويضية بحسب الاحتياج.

توفير الأدوية

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه بموجب البروتوكول يتم التعاون في مجال تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة التعويضية للأطفال ذوي الهمم، في إطار الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، واتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة 2030.