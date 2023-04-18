نشوى مصطفي تشيد بـ منى زكي في مسلسل تحت الوصاية: «ممثلة متفردة»

أشادت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأداء منى زكي في مسلسل تحت الوصاية والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

وكتبت نشوى مصطفى قائلة: «منى زكى ممثلة متفردة، شوت فى المطعم الشيف بيدوقها صوص برتقان حيحطه على الجمبري، بتدوقه ومن ريأكشنها بنفهم إن طعمه وحش وبتقول له بلاش تحطه على الجمبرى حطه على جنب، المشهد اللي بعده بتتكلم مع ثراء جبيل وأول المشهد ماسكة منديل بتمسح طرف لسانها من طعم صوص البرتقان فى المشهد السابق — تفصيل زمنها ثانية لكن بتدل على إننا قدام مشخصاتية اسمها محطوط فى صفحة لوحدها مفيش حد معاها يشاركها».

وأضافت نشوى مصطفى: «مسلسل مكتمل العناصر - تمثيل وتصوير ومونتاج وموسيقى وملابس ومخرج رائع عينيه بتشوف عمق المشاعر، وبيجسدها تابلوهات فن تشكيلي حي، أنا منبهرة بمسلسل تحت الوصاية، ربنا يديم علينا نعمة الفن الراقي اللي بيأكد معنى اسم الله البديع».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.