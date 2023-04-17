مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11.. منى زكي تضرب أحد رجال البحرية بآلة حادة

على مركب الصيد، تصاعدت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11 بطولة الفنانة منى زكي، السيدة الأرملة التي تبحث عن حقوق زوجها الراحل، بعدما حاولت أسرته الاستيلاء على ميراثه المتمثل في «مركب صيد» لتقرر الهروب بالمركب رفقة أطفالها في محاولات منها للحفاظ على حقوقهم.

عواقب ومشكلات كبيرة في مواجهة «حنان» بدءا من قانون الوصاية وحتى العمل على المركب ومشاكل توريد الأسماك، قبل أن تسقط اليوم في جريمة دفاعا عن الشرف، بعدما حاول أحد رجال البحرية ممن معها الاعتداء عليها، لتقرر إصابته بآلة حادة دفاعا عن نفسها.

وعلى الرغم من القضية إلا أن الأمر أُغلق بعدما رفض الأخير الاعتراف عليها عقب مساومته لها والاستيلاء على ربع إيراد المركب.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

الجدير بالذكر أن مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، يُعرض على شاشات قناتي «DMc» و«DMC دراما»، وعلى منصة «watch it».

تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

ويأتي تردد تلك القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصایة كالتالي:

تردد قناة «DMc»

القمر الصناعي: نايل سات

التردد (12091).

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مسلسل تحت الوصاية

الجدير بالذكر أن مسلسل تحت الوصاية، من بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، وإخراج محمد شاكر خضير

، وﺗﺄﻟﻴﻒ: خالد دياب، وشيرين دياب،