إصابة 5 أشخاص في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة «أسماء»

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

تصادم توك توك وسيارة بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث عن إصابة إبراهيم عوض فوزي، 5 سنوات، وجبريل إبراهيم جبريل، 16 سنة، ورجب فوزي محمد، 27 سنة، وزكريا فرج محمود، 50 سنة، وعوض فوزي محمد، 16 سنة، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى المستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.