التفاصيل الكاملة لحصانة الأمم المتحدة.. من يحصل عليها وما مميزاتها؟

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية في عام 1946، بموجبها تم منح امتيازات للعاملين بالهيئة والتي باتت تعرف بـ «حصانة الأمم المتحدة» وتعرف أيضًا باتفاقية نيويورك، وهي حصانة دبلوماسية.

حصانة الأمم المتحدة.. من يحصل عليها؟

ووفقا للموقع الرسمي لـ الأمم المتحدة، فإنَّه تم التصديق على اتفاقية نيويورك لحصانة الأمم المتحدة من 161 دولة عضو بالهيئة الدولية، وتم اعتماد اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة من 126 دولة، وبالتالي توسيع امتيازات مماثلة للوكالات المتخصصة التابعة للأمم، وذلك في 21 نوفمبر 1947.

ماذا يعني بـ «الحصانة الدبلوماسية» للأمم المتحدة؟

وأضاف موقع الهيئة الدولية، أنَّ الامتيازات والحصانات يحددها الدول الأعضاء، فيما أنَّه يجب منح الحصانة لجميع ممتلكات الأمم المتحدة، ما يحول دون خضوعها للتفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة.

كما حددت قوانين الأمم المتحدة، بعض المميزات للحصانة الدبلوماسية لأعضائها، مثل أن ممتلكات الهيئة جميعها يجب أن تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية، ولا يمكن حظرها أو فرض قيود على الواردات وكذلك الصادرات التابعة لها.

الحقائب الدبلوماسية.. ما هي؟

وتشمل حصانة الأمم المتحدة حصانة دبلوماسية للاتصالات والبريد، أي الحقائب الدبلوماسية، كما أنَّ هناك حصانة وظيفية للمندوبين والمسؤولين والخبراء، بجانب اعتراف الهيئة بجواز المرور.

وتسري الاتفاقيات الخاصة بالحصانة الدبلوماسية فيما يخص كل دولة أودعت صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبارا من تاريخ إيداعه، أي ليس من خلال عضوية الدولة بالهيئة فقط، فالعديد من الدول قبلت الاتفاقيات فقط مع بعض التحفظات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.