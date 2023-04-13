فوز طبيب مصري برئاسة مجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال منحة ناصر للقيادة الدولية عن فوز طبيب الأنف والأذن والحنجرة المصري الدكتور سامح كامل عضو فريق عمل النسخة الرابعة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر بانتخابات رئاسة المجموعة الرئيسية للأمم المتحدة للأطفال والشباب بنيويورك، والتي تُعد أكبر تجمع شبابي في العالم حيث تضم عضويتها أكثر من 8500 منظمة دولية، وتتمتع بصفة التفاوض على الأجندات الدولية نيابة عن الأطفال والشباب في الأمم المتحدة.

فوز ثانٍ عربي بتاريخ مجموعة الأمم المتحدة للأطفال والشباب

وقالت وزارة الشباب في بيان لها اليوم، إن فوز «سامح كامل» بمنصب الرئيس الدولي يأتي كثاني عربي بتاريخ المجموعة، وكان في وقتِ سابق منذ عام 2012 قد شغل منصب ممثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة ذاتها وشُهد له بأداء بارز ومتميز خلالها حيث ساهم بوضع رؤية أمين عام الأمم المتحدة للشباب 2030، بالإضافة إلى مساهمته في وضع الميثاق العالمي للهجرة، كما شارك بالتفاوض على العديد من الأجندات الدولية من بينها أجندة التنمية الحضرية المستدامة «هابيتات 3»، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب التفاوض في قرارات مجلس الأمن الثلاث المتعلقة بالشباب والسلم والأمن، وغيرها من الأجندات الدولية، وذلك بحسب موقع الأمم المتحدة ، https://www.unmgcy.org/secretariat

وعلاوة على كونه عضو لجنة الاختيارات لمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة ورئيساً حالياً للجنة العلاقات الخارجية بمنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة فقد شارك «الدكتور كامل» علي مدار سبع سنوات منذ 2016 بتحضيرات المنتدى السياسي رفيع المستوى بصفته مسؤولا عن مراجعة الدول العربية التي تقدم التقارير الطوعية الوطنية للتنمية المستدامة، إلي جانب تحضيرات منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور سامح كامل إلى أن مجموعة الأمم المتحدة للأطفال والشباب تم إنشاؤها بتوصية من «قمة الأرض» عام 1992 بعنوان أجندة 21 وتم تفعيل قرار الإنشاء رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة رقم 67 وفقاً للقرار رقم 290 لعام 2012، لافتاً إلى أنه من المقرر أن ينطلق عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى هذا العام من بينها القمة الرئاسية للتنمية المستدامة، ومنتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنتدى السياسي رفيع المستوي، وآخر بعنوان «قمة المستقبل الذي نريده»، فضلاً عن الاستعداد لانطلاق مكتب الأمم المتحدة للشباب.

يذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة حظت بالرعاية الصحفية من الهيئة الوطنية للصحافة، فضلاً عن حصولها على الرعاية السياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثالثة علي التوالي، وتأتي هذا العام تحت شعار «شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب» ومن المقرر عقدها يونيو المُقبِل.