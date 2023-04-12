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بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا تدين إعدام روسيا للجنود الأوكرانيين

كتب:

أ ش أ
07:25 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا تدين إعدام روسيا للجنود الأوكرانيين

بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا تدين إعدام روسيا للجنود الأوكرانيين

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، عن صدمتها من مقاطع الفيديو التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تظهر الإعدام للجنود الأوكرانيين على يد القوات الروسية.

إعدام وحشي

وذكرت البعثة، في بيان، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن أحد مقاطع الفيديو يُظهر إعدامًا وحشيًا لرجل يبدو أنه أسير حرب أوكراني، بينما يُظهر الآخر جثثًا مشوهة لجنود أوكرانيين على ما يبدو.

وأشارت البعثة، إلى أن تلك المقاطع ليست لحوادث منعزلة ففي التقارير الأخيرة، وثقت البعثة عددا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد أسرى الحرب.

ودعت البعثة للتحقيق في هذه الانتهاكات الأخيرة بشكل مناسب ومحاسبة مرتكبيها.

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بقلم أ ش أ