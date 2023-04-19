رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك في بيلا بكفر الشيخ

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال عبد الفطر المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والإدارات الخدمية، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد، دون أى معوقات، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق

وأشار «ساطور»، إلى أنه جرى وضع خطة متكاملة بالتنسيق بين كل الإدارات المعنية، لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، خلال أيام عيد الفطرالمبارك، وكذا تكثيف الرقابة على أماكن ومحلات ومنافذ بيع المنتجات واللحوم والسلع الغذائية والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف «ساطور»، أنه وجّه رؤساء الوحدات القروية بالمرور على جميع الإدارات الخدمية، للتأكد من تواجد أطقم النوبتجيات خلال أيام العيد، كما كلّف بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة، ورفع تجمعات القمامة باستمرار، والاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، واستمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة في شوارع وأحياء المدينة والطرق الواقعة بنطاق مركز بيلا، بجانب استمرار حملات رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

التعامل بحسم مع مخالفات البناء خلال أيام العيد

وحذّر «ساطور»، من أن أي محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستُقابل بمنتهى الحزم، وستُعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع، مشددا على نوابه ورؤساء الوحدات المحلية، بمواصلة الجهود على مدار اليوم، لرصد أي أعمال بناء مخالف، والتعامل الفورى معها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات بصورة فورية حال تواجدها، مهنئاً جموع المواطنين بمركز ومدينة بيلا بحلول عيد الفطر المبارك.